Vendevano patenti di guida a stranieri: arrestati Latina, coinvolto anche il padre di un deputato

17:10 - Quattordici persone sono finite in carcere a Latina perché vendevano patenti di guida a stranieri. Nell'operazione, condotta dalla polizia stradale, sono rimasti coinvolti anche sei funzionari della Motorizzazione civile del capoluogo e altri titolari di agenzie a autoscuole di Terracina, Gaeta e Formia. In manette anche il padre di un deputato di Latina, funzionario della motorizzazione. Tutti rilasciavano i documenti in cambio di 3mila euro.