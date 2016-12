Bimba morta in intervento, procura dispone accertamenti sul catetere utilizzato

foto Ansa Correlati Parla il padre della bimba morta a Roma: <br>"Medici parlavano di intervento banale" 17:53 - A Gela l'intera città ha dato l'ultimo saluto alla piccola Gloria, la bimba di due anni e mezzo morta durante un intervento preparatorio a un trapianto di midollo osseo per curare una grave malattia del sangue. Intanto a Roma la procura ha disposto accertamenti sul catetere venoso centrale utilizzato in sala operatoria per fugare ogni dubbio su eventuali errori da parte dell'equipe medica. - A Gela l'intera città ha dato l'ultimo saluto alla piccola Gloria, la bimba di due anni e mezzo morta durante un intervento preparatorio a un trapianto di midollo osseo per curare una grave malattia del sangue. Intanto a Roma la procura ha disposto accertamenti sul catetere venoso centrale utilizzato in sala operatoria per fugare ogni dubbio su eventuali errori da parte dell'equipe medica.

Gli accertamenti partono dagli strumenti utilizzati nella sala operatoria del policlinico di Tor Vergata e sono stati disposti dalla procura di Roma per stabilire se le dimensioni dello strumento fossero compatibili con quelle della bambina. Il catetere è stato sequestrato dai carabinieri del Nas nell'ambito dell'inchiesta per omicidio colposo. Sono sette gli indagati tra medici e infermieri.



Un catetere troppo grande? - I magistrati della procura di Roma hanno affidato a un esperto la perizia sul catetere usato nell'operazione, propedeutica al trapianto per curare l'anemia falciforme di cui soffriva la bambina. Secondo i primi risultati dell'autopsia, la bimba potrebbe essere morta a causa di un sondino troppo grande che le ha reciso una vena, riempiendo il polmone destro di sangue e provocando un arresto cardiaco.



I medici negano tutto - Il primario dell'Unità anestesiologica di Tor Vergata, il professor Mario Dauri, ha negato con decisione che sia stato sbagliato catetere. Il padre della bambina ha invece raccontato di aver appreso proprio dal personale dell'ospedale, una volta arrivato dalla Sicilia, che era stato usato un sondino inadatto.



Via anche alle indagini interne - Entro poche ore sarà consegnata alla Regione Lazio e al ministero della Salute una prima relazione frutto dell'inchiesta interna del Policlinico. Una ventina le persone sentite, ma sarebbero solo quattro quelle suscettibili di provvedimenti disciplinari - secondo quanto emerso -, meno quindi dei sanitari indagati dalla magistratura. Un'altra indagine è affidata agli esperti della Regione. A tutti i livelli si dovrà stabilire se Gloria è morta per imperizia, impreparazione e trascuratezza - anche nella fase post operatoria - o per una complicanza da mettere in conto in questo tipo di interventi.



Dg dell'ospedale: "Catetere era pediatrico" - "Dalla relazione della direzione sanitaria mi è stato certificato che il catetere era pediatrico. Mi sembrerebbe assurdo che trattandosi di un bambino di due anni e mezzo un qualunque medico possa prestarsi a fare un intervento di questo tipo con un catetere da adulto". Lo ha detto il direttore generale del Policlinico Tor Vergata di Roma Enrico Bollero.



Sospeso uno degli anestesisti - "Posso annunciare - ha aggiunto Bollero - che in attesa di ulteriori accertamenti ho firmato un primo provvedimento di sospensione cautelare per l'anestesista coinvolto nell'intervento. Ho nominato una commissione di qualificati e riconosciuti professionisti esterni alla struttura", ha concluso.