Meteo, l'autunno è sempre più vicino

Dopo uno splendido sabato, nel corso della giornata di domenica una veloce perturbazione atlantica (la nr. 5 del mese) raggiungerà l'Italia determinando un peggioramento del tempo al Centronord e nelle Isole maggiori dove torneranno nuvole e piogge; tra sera e notte il maltempo si sposterà al Centrosud mentre al Nord è atteso un miglioramento.

Poi lunedì i rovesci insisteranno al Sud, specie in mattinata, mentre un’altra debole perturbazione raggiungerà le regioni alpine.



Giornata di domenica in cui resisteranno ampie zone soleggiate nelle regioni del medio e basso Adriatico, dalle Marche meridionali fino alla Puglia, in Basilicata e Calabria. Nel resto del paese è invece atteso un aumento della nuvolosità e con piogge che rapidamente dalle regioni di Nordovest si estenderanno al Nordest, regioni centrali tirreniche e isole maggiori; tra sera e notte migliora al Nord, Toscana e Sardegna, le piogge coinvolgeranno molte regioni del Centrosud specie quelle tirreniche. In generale sono attese piogge anche forti su tutto il settore occidentale della Penisola tra Liguria e Sicilia.



Netto calo termico - Temperature con poche variazioni sul versante adriatico e all'estremo Sud dove si toccheranno massime fino a 27-28 gradi; in diminuzione invece nel resto del Paese con valori che al Nordovest rimarranno ancorati anche nel pomeriggio intorno ai 20 gradi. I cali più significativi riguardano Novara, dove si passa dai 27 gradi di ieri ai 20 di oggi, Cuneo che scende da 25 a 20, Bergamo da 24 a 21 e Milano da 24 a 22.



Lunedì - Al mattino rovesci e qualche temporale al Sud e in Sicilia; nubi anche in quasi tutto il resto dell'Italia. Nel pomeriggio si attenua l'instabilità al Sud, con parziali schiarite e le ultime deboli piogge solo in Calabria. Parzialmente nuvoloso al Centro, più nuvole al Nord con piogge sulle Alpi, ma in serata anche in Triveneto e poi di notte anche in Lombardia. Temperature minime in calo al Nord; massime in lieve diminuzione al Sud e in Sicilia, ma ancora con punte in queste regioni di 27/28 gradi. Ventoso per venti di Maestrale al Sud e Isole, con mari mossi.



Martedì - Migliora al Nordovest con piogge residue su Alto Adriatico e tra Romagna, Marche e Appennino centrale. Ancora ventoso al Centrosud e Bora sull'alto Adriatico.



La tendenza per mercoledì e giovedì - Tempo migliore poi tra mercoledì e giovedì, senza però un rinforzo significativo della pressione.