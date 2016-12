foto Ansa

20:55

- "C'è stata una complicanza che in casi così gravi può accadere. Sono intervenuto perché chiamato durante l'intervento, ma il collega che operava è esperto. E non è vero che abbiamo sbagliato catetere". Lo ha detto Mario Dauri, primario anestesista del Policlinico Tor Vergata di Roma, sul caso della bimba morta. "Abbiamo tentato di rianimarla appena ci siamo resi conto della gravità della situazione. Non è stata abbandonata", ha aggiunto.