foto Ansa Correlati Roma, bimba muore in ospedale 19:54 - Sono sette, tra medici e infermieri, gli indagati per la morte della bambina di due anni nel policlinico di Tor Vergata di Roma. La piccola era ricoverata per un trapianto di midollo. Il decesso sarebbe legato ad un errore nel corso del posizionamento di un catetere centrale. La manovra sbagliata avrebbe reciso una vena e ciò avrebbe provocato il "collasso" di un polmone letteralmente invaso di sangue, come confermerebbe una radiografia. - Sono sette, tra medici e infermieri, gli indagati per ladelladi due anni nel policlinico di Tor Vergata di. La piccola era ricoverata per undi. Il decesso sarebbe legato ad un errore nel corso del posizionamento di un catetere centrale. La manovra sbagliata avrebbe reciso una vena e ciò avrebbe provocato il "collasso" di unletteralmente invaso di sangue, come confermerebbe una radiografia.

Nonostante ciò la piccola sarebbe stata portata al reparto e lì circa tre ore dopo avrebbe subito un arresto cardiocircolatorio. L'intervento, per il posizionamento di un catetere, sarebbe durato 3-4 ore invece degli usuali 40-60 minuti. Secondo l'autopsia, un errore del chirurgo o l'utilizzo di un catetere troppo grande avrebbe portato alla rottura della vena, con conseguente collasso del polmone. Da qui l'arresto cardiaco e il blocco respiratorio che ha portato alla morte della piccola. I Nas hanno sequestrato macchinari e strumentazioni usati in sala operatoria.



La radiografia eseguita subito dopo l'intervento, alle 14 di mercoledì, avrebbe forse consentito di salvarle la vita. Invece la sua sarebbe stata un'agonia durata ore. Circostanze che troverebbero riscontri nel racconto del padre della piccola: sua figlia, spiega, era uscita alle 13,30 dalla sala operatoria. L'intervento doveva durare 40 minuti e invece si è protratto per "oltre 4 ore". Secondo l'uomo, le lastre della bambina sono state lette in ritardo perché "i medici erano in pausa pranzo". E' stato dopo una successiva analisi che "hanno rifatto le radiografie e si sono accorti di una emorragia in corso".



Il Policlinico dovrebbe concludere la sua relazione in sette giorni, ma le prime ricostruzioni potrebbero arrivare già nelle prossime 48 ore dall'equipe della Regione Lazio, guidata dal professor Vincenzo Vullo della 'Sapienza'. La squadra di Vullo ha iniziato a sentire tutti i sanitari presenti in sala operatoria, per ricostruire minuto per minuto cosa è avvenuto prima, durante e dopo il posizionamento del catetere venoso centrale (cvc). "Dovevano metterle un semplice catetere, e invece hanno ucciso mia figlia", ha detto il padre. Se l'ipotesi di errore sanitario fosse confermata, le associazioni dei consumatori Codacons e Codici hanno già assicurato che si costituiranno parte civile.