foto Ansa Correlati Malasanità, ciechi dopo interventi agli occhi 23:48 - Una bimba di 2 anni e mezzo, ricoverata al Policlinico Tor Vergata di Roma, è morta, fa sapere l'ospedale, "a seguito di un evento avverso". Il nosocomio ha costituito una commissione "per verificare le eventuali responsabilità professionali". La piccola era ricoverata nel reparto di ematologia perché malata di leucemia. Chi indaga parla di "evento molto grave". Il decesso sarebbe legato ad una errata manovra per la tracheotomia. - Una bimba di 2 anni e mezzo, ricoverata aldi, è morta, fa sapere l'ospedale, "a seguito di un evento avverso". Il nosocomio ha costituito una commissione "per verificare le eventuali responsabilità professionali". La piccola era ricoverata nel reparto diperché malata di. Chi indaga parla di "evento molto grave". Il decesso sarebbe legato ad una errata manovra per la

La piccola doveva essere sottoposta ad un trapianto di midollo osseo. "La Direzione generale del Policlinico - si legge in una nota della struttura - ha richiesto al direttore sanitario aziendale una dettagliata e documentata relazione sull'evento".



L'ospedale inoltre "ha disposto la costituzione di una commissione medica di inchiesta composta da specialisti esterni di comprovata esperienza per accertare le modalità dell'accaduto e verificare le eventuali responsabilità professionali". "All'esito degli accertamenti la direzione generale - conclude la nota - si riserva di assumere eventuali provvedimenti cautelari sul personale coinvolto. Il tutto in assoluta trasparenza e a totale garanzia dei cittadini e della verità".



Informati il ministro Lorenzin e il presidente Zingaretti - Il direttore generale del Policlinico Tor Vergata di Roma, Enrico Bollero, "ha informato il ministro della Salute, Lorenzin, e il presidente della Regione Lazio, Zingaretti, dell'accadimento e dei provvedimenti assunti" dopo la morte, avvenuta nell'ospedale. "Tutto il Policlinico - prosegue la nota - è unito alla famiglia nel dolore per il tragico evento e si impegna a fare piena luce su quanto accaduto".



La procura di Roma avvia un'indagine - La Procura di Roma ha avviato una indagine. I carabinieri del Nas hanno già proceduto al sequestro della cartella clinica della piccola.



Anche la Regione avvia un'inchiesta - La Regione Lazio, nel momento in cui è venuta a conoscenza della morte della bambina di due anni e mezzo al Policlinico Tor Vergata di Roma, ha disposto immediatamente l'attivazione di una commissione di inchiesta per accertare le cause che hanno portato all'evento e individuare le eventuali responsabilità. E' quanto rende noto la Regione.