"Come Chiesa offriamo una concezione della famiglia, che è quella del Libro della Genesi, dell'unità nella differenza tra uomo e donna, e della sua fecondità". Lo scrive Papa Francesco nel messaggio per l'apertura della Settimana sociale dei cattolici italiani. "In questa realtà, inoltre, riconosciamo un bene per tutti, la prima società naturale, come recepito anche nella Costituzione della Repubblica Italiana", ha aggiunto il Pontefice.

"Vogliamo riaffermare che la famiglia così intesa, fondata sull'unione uomo-donna, rimane il primo e principale soggetto costruttore della società e di un'economia a misura d'uomo, e come tale merita di essere fattivamente sostenuta", ha ricordato il Papa.



"La famiglia - ha sottolineato poi il Pontefice - è scuola privilegiata di generosità, di condivisione, di responsabilità, scuola che educa a superare una certa mentalità individualistica che si è fatta strada nelle nostre società". "Sostenere e promuovere le famiglie, valorizzandone il ruolo fondamentale e centrale, è operare per uno sviluppo equo e solidale".



Il Papa ha espresso anche apprezzamento per la scelta del tema della Settimana sociale ("La famiglia, speranza e futuro per la società italiana"), in particolare "per aver associato alla famiglia l'idea di speranza e di futuro".



Napolitano: con la famiglia si affronta l'integrazione - "Parlare di famiglia significa anche affrontare i delicati problemi delle nuove generazioni e dell'immigrazione e dell'integrazione di nuove famiglie". Sono questi alcuni passaggi fondamentali del messaggio del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, alla Settimana sociale dei cattolici.



Bagnasco: "La famiglia ha la sua specificità" - "Quando attraverso una decisione politica vengono giuridicamente equiparate forme di vita in se stesse differenti, come la relazione tra l'uomo e la donna e quella tra due persone dello stesso sesso, si misconosce la specificità della famiglia", ha poi ricordato il cardinale Angelo Bagnasco. "Nessuno discute il crimine e l'odiosità della violenza contro ogni persona, qualunque ne sia il motivo - ha proseguito il presidente della Cei nella sua prolusione d'apertura della Settimana Sociale dei cattolici italiani - . Tale decisa e codificata condanna, coniugata con una costante azione educativa, dovrebbe essere sufficiente in una società civile".



"In Italia tempi per divorzio troppo brevi" - I tempi per ottenere il divorzio "in Italia sono troppo brevi", ha spiegato il cardinale Angelo Bagnasco. "Rendendo sempre più brevi i tempi del divorzio - ha detto il presidente della Cei - lo Stato non favorisce una ulteriore ponderazione su lacerazioni che lasceranno per sempre il segno, specie sui figli, anche adulti". "I figli - ha aggiunto - non hanno forse diritto a qualunque sacrificio pur di tenere salda e stabile la coppia e la famiglia?".