Autopsia Bevilacqua, legale: "Non sembrano emergere deficit di assistenza e di terapia"

foto Ansa Correlati Bevilacqua, 4 indagati per omicidio colposo 12:58 - "Scompenso cardiaco dovuto a una insufficienza multiorgano". Lo afferma l'autopsia sul cadavere di Alberto Bevilacqua. Dall'esame quindi "non sembrerebbero emersi deficit al livello di assistenza e di terapia". Lo rende noto il legale della sorella dello scrittore, morto il 9 settembre nella clinica "Villa Mafalda". - "dovuto a una insufficienza multiorgano". Lo afferma l'. Dall'esame quindi "non sembrerebbero emersie di terapia". Lo rende noto il legale della sorella dello scrittore, morto il 9 settembre nella clinica

Secondo il penalista, Francesco Caroleo Grimaldi, che per gli accertamenti ha nominato il professore Enrico Marinelli, "purtroppo quando c'è un lungo decorso, si va a generare un deficit del sistema immunitario che produce complicazioni (come piaghe da decubito o infezioni) che alla lunga non possono che condurre a un esito letale". L'autopsia si è svolta presso l'istituto di medicina legale della Sapienza.