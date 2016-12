foto LaPresse

10:12

- I carabinieri di Grottaferrata, in provincia di Roma, hanno arrestato un 62enne con l'accusa di atti persecutori nei confronti della sua ex compagna. Dopo che la relazione tra i due era finita, l'uomo, in maniera assolutamente anonima, ha iniziato a perseguitare la 50enne con minacce telefoniche ed esplicite intimidazioni corredate da bottiglie di acido muriatico e benzina lasciate sotto l'abitazione o vicino il negozio dell'ex.