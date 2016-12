foto Vigili del Fuoco

11:57

- Un uomo di 47 anni è morto dopo che era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto sull'A1 Roma-Napoli, in Ciociaria. E' deceduto all'ospedale di Frosinone, dove si trovano anche la moglie (in prognosi riservata) e la figlia, rimasta ferita in modo lieve. Il figlio di 4 anni, in gravi condizioni, è invece ricoverato al Gemelli a Roma, dove è giunto in eliambulanza.