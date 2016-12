foto Meteo.it Correlati Meteo, l'autunno bussa alle porte

La situazione in Europa 10:03 - Dopo diversi giorni in compagnia di sole e caldo estivo l'autunno sta iniziando a bussare alle porte dell'Italia: la perturbazione numero 3 di settembre, che si estende dalla Danimarca fino al Marocco, sta infatti portando un primo peggioramento a partire dalle regioni di Nordovest. Nella sua avanzata verso est porterà in serata rischio di temporali anche forti al Nord e possibili grandinate tra alto Piemonte e Lombardia.

Lunedì questa perturbazione interesserà con rovesci e temporali soprattutto il Nordest e le regioni tirreniche. Previsto anche un calo termico di 5-6 gradi al Nord.



CAMBIA IL TEMPO A PARTIRE DA NORDOVEST. TRA POMERIGGIO E SERA I TEMPORALI PIU' CONSISTENTI. SOLE AL SUD

Domenica al mattino nuvole al Nordovest e Toscana, con i primi acquazzoni sulle zone alpine; ancora in prevalenza bello nel resto d'Italia. Nel pomeriggio nuvole su gran parte del Centronord e Sardegna, anche se alternate a sprazzi di sole, specie nel versante adriatico: rovesci e temporali sparsi su Alpi, Piemonte e, a carattere più isolato, anche su Lombardia e Liguria.



Attenzione: in serata rovesci e temporali, a tratti anche forti, con possibili grandinate, bagneranno Alpi, Lombardia, Veneto, Friuli, Levante Ligure e Toscana. Moderati venti di Libeccio sul Mar Ligure.



CALANO LE TEMPERATURE AL NORD. ANCORA CALDO ESTIVO AL CENTROSUD E ISOLE

Questa perturbazione porterà insieme ai temporali anche un calo termico abbastanza sensibile: le temperature massime diminuiranno al Nord: previsti valori tra i 24 e i 26 gradi al Nordovest.



I valori saranno stazionari o in leggero aumento nel resto d'Italia: avremo ancora un caldo dal sapore tipicamente estivo in gran parte del Centrosud e Isole. Previsti 32°C a Roma, Reggio Calabria, Grosseto, Olbia.



LUNEDI' MIGLIORA AL NORDOVEST. MALTEMPO SU NORDEST, ZONE INTERNE DEL CENTRO E REGIONI TIRRENTICHE. CALANO LE TEMPERATURE

Lunedì nuvole su gran parte del Paese, anche se non mancheranno gli sprazzi di tempo bello, specie al Nordovest ed estreme regioni meridionali: nel corso del giorno rovesci e temporali bagneranno Triveneto, regioni tirreniche, zone interne del Centro, Puglia, Basilicata e Sardegna. Temperature massime in leggero rialzo al Nordovest, in calo invece al Nordest, gran parte del Centrosud e Sardegna.



TENDENZA PROSSIMI GIORNI: MARTEDI' TEMPO DISCRETO, MA MERCOLEDI' NUOVO AFFONDO PERTURBATO. TEMPO PIU' STABILE IL PROSSIMO WEEKEND

Martedì temporaneo miglioramento e giornata "interlocutoria", ma nella seconda parte del giorno una nuova perturbazione proveniente dal Nord Europa porterà un aumento della nuvolosità e dell'instabilità su Alpi e Nordest. Nel pomeriggio qualche piovasco in Sardegna e in serata piogge anche su Lazio e Campania.



Questa perturbazione, la numero 4 del mese, porterà nuove piogge anche tra mercoledì e giovedì, ma da venerdì e per il prossimo fine settimana il tempo sarà invece più stabile e nel complesso soleggiato: l'alta pressione tornerà infatti timidamente ad allungarsi verso la nostra Penisola. Questa seconda intrusione autunnale lascerà sicuramente il segno, ma non rappresenterà l'arrivo definitivo della nuova stagione, infatti, dopo le piogge e i notevoli sbalzi termici che subiremo in settimana, si approderà a una seconda parte del mese in compagnia ancora con buona probabilità di prolungati periodi di bel tempo e clima gradevole.