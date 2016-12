foto Ansa Correlati Fermato il nipote della vittima

- Una donna di 85 anni è stata uccisa a coltellate all'interno del suo appartamento a Roma, in via Prenestina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno rinvenuto diverse tracce di sangue nell'abitazione e ferite da arma da taglio sul corpo della vittima. I militari hanno fermato il nipote della vittima: l'uomo, che sarebbe paraplegico, è stato trovato all'interno della casa in stato confusionale. Sarebbe stato proprio lui a dare l'allarme.