Meteo, week end all'insegna del sole

Tempo stabile giovedì, con gli ultimi rovesci sui rilievi e della nuvolosità in transito al Sud e nelle isole, ma con scarse precipitazioni; non mancano un po' di nubi sparse anche al Nord, specie nella prima parte della giornata. Dopo qualche isolato rovescio al mattino tra Lombardia e Veneto, il tempo sarà bello in gran parte della penisola.

PREVALE IL SOLE, MA SULLE ISOLE DOMINANO LE NUBI

Non mancheranno un po' di nubi sparse specie sui rilievi, nella Valpadana orientale e sul medio-basso adriatico con qualche breve rovescio o temporale su Alpi occidentali, Prealpi tra Lombardia e Veneto, Alpi Friulane, Appennino Emiliano e Abruzzese. Più nuvolosità sulle Isole maggiori, ma con basso rischio di precipitazioni. In serata a rischio di temporali la pianura piemontese. Venti moderati nei canali delle Isole e sul Mare di Sardegna.



TEMPERATURE: PIU’ DI 30 GRADI SOLO AL SUD

Oggi le temperature massime saranno in lieve rialzo al Centrosud e Isole, con punte ancora oltre i 30 gradi in Sicilia e Sardegna. Previsti valori compresi tra i 24 e i 29 gradi al Nord: 29 °C ad Aosta, e Bolzano. 28°C a Bologna, 26°C a Milano, Brescia, Venezia e Verona. Le città più calde saranno Trapani con 32°C, Catania e Palermo con 31°C, Firenze, Lecce, Taranto, Messina e Sassari con 30°C.



VENERDI’ ANCORA CON IL SOLE: ATTENZIONE ALLE NUBI IN RISALITA DAL NORDAFRICA SU SICILIA, SARDEGNA E CALABRIA

Venerdì al mattino annuvolamenti al Nordovest, più densi in prossimità delle aree pedemontane; nuvolosità molto irregolare nelle isole, sulla Calabria e nel sud della Campania, associata a occasionali rovesci o veloci temporali. In giornata tempo stabile su gran parte del Centro Nord, rovesci o brevi temporali isolati su rilievi calabro lucani e nelle isole. Venti di debole o al più moderata intensità.



Temperature: clima caldo e afoso nelle isole. La città più calda Trapani con 33°C, 32°C a Palermo. Situazione molto diversa al Nord: a Torino massima di 24°C. Saranno quindi quasi 10 i gradi di differenza tra Nord e Sud.



WEEKEND DI TEMPO BELLO, UNICI DISTURBI ALL'ESTREMO SUD. A INIZIO SETTIMANA L'ESTATE SETTEMBRINA DARA' IL SUO MEGLIO

Anche nei prossimi giorni avremo prevalenza di bel tempo, a parte il passaggio di alcuni sistemi nuvolosi dal Nordafrica che attraverseranno l’estremo Sud portando qualche isolato rovescio o temporale . Sabato tempo in prevalenza soleggiato: da segnalare nubi su Calabria, Sicilia dove saranno possibili brevi e isolati rovesci o temporali.



Domenica ancora dominio del sole, anche se ancora una vola l’estremo Sud sarà disturbato dal passaggio di nubi, in particolare su Sicilia, Calabria e Sardegna dove potranno verificarsi brevi e isolati temporali. Domenica a fine giornata un fronte in transito verso i Balcani potrebbe sfiorare le regioni di Nordest dando luogo a isolati temporali. L'inizio della settimana vedrà un rinforzo dell’alta pressione delle Azzorre: i primi giorni di settembre, almeno fino a età della prossima settimana, saranno caratterizzati da tempo bello e soleggiato, con temperature di qualche grado oltre la norma. L'estate settembrina darà il suo meglio.