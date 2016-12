foto Ansa

18:35

- Due pirati della strada hanno travolto a Roma altrettante persone, lasciandole sull'asfalto gravemente ferite. Giornata nera dunque nella Capitale per gli incidenti, con un'anziana di 75 anni investita da una Ford grigia, poi fuggita, e un motociclista di 50 anni finito sotto un'auto, anche questa subito dileguatasi: entrambe le vittime sono in ospedale, in condizioni molto gravi. Ed è caccia ai due pirati.