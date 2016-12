foto Ansa

12:22

- Un detenuto romeno 47enne è evaso dal carcere di Frosinone: il carcerato aveva un permesso per lavorare all'esterno, ma lunedì pomeriggio non è rientrato in cella. Dopo qualche ora, l'evasione è diventata ufficiale, e ora il detenuto, che stava scontando una pena di 5 anni per reati contro il patrimonio, è ricercato.