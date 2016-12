foto LaPresse

08:12

- Dall'inizio dell'anno la guardia di finanza ha denunciato oltre 8mila persone per truffe ai danni delle casse pubbliche, arrestando 51 persone. In tutto, al termine di più di 12mila controlli, 3.500 persone sono state segnalate alla Corte dei Conti danni erariali pari a 1,5 miliardi di euro. Nello stesso periodo sono stati denunciati 3.160 tra falsi invalidi e falsi poveri, e scoperto finanziamenti indebitamente percepiti per 1 miliardo di euro.