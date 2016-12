Roma, furto nella casa di Marina Ripa di Meana

foto LaPresse Correlati Rapina in villa, aggredito ex allenatore del Milan

Furto in casa di Lina Sastri 12:59 - Ladri in azione nella casa di Marina Ripa di Meana, al quartiere Prati di Roma. Il furto è stato l'altra notte nell'abitazione di via Ovidio, durante le vacanze in montagna della scrittrice. Una volta entrati nella residenza, i malviventi hanno aperto la cassaforte, dalla quale hanno portato via molti oggetti di valore. Ad accorgersi dell'accaduto è stata una persona di servizio, al rientro la mattina dopo, alle 7. in azione nella casa dial quartiere Prati di Roma. Il furto è stato l'altra notte nell'abitazione di via Ovidio, durante le vacanze in montagna della scrittrice. Una volta entrati nella residenza, i malviventi hanno aperto la, dalla quale hanno portato via molti oggetti di valore. Ad accorgersi dell'accaduto è stata una persona di servizio, al rientro la mattina dopo, alle 7.

"Mi hanno svegliato per darmi la notizia - racconta la Ripa di Meana da Cortina, dove si trova con il marito -. Ora a casa mia ci sono i carabinieri. I ladri sono entrati dal giardino, hanno divelto inferriate, saracinesca e porta blindata. Hanno devastato l'appartamento e portato via gioielli e opere d'arte. Ma dei gioielli non mi importa nulla. Sono preoccupata per i miei cani. Ce n'erano due in casa e li hanno rinchiusi in una stanza al piano di sotto. Spero non abbiano fatto loro del male. Il mio segretario è partito per Roma e spero di avere notizie al più presto".



La Ripa Di Meana racconta che alcuni giorni fa i ladri erano già entrati nel palazzo, in un appartamento al piano di sopra. "Avevo chiesto di aumentare la vigilanza ma... non si può più stare tranquilli".