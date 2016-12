foto Ansa Correlati Il luogo della scomparsa

La mappa della zona 22:36 - Due gemelli di sei anni, Alexander e Sebastian, sono scomparsi alla periferia di Roma. I genitori, romeni, lo hanno denunciato ai carabinieri e sono subito scattate le ricerche. Papà e mamma erano in chiesa nel quartiere di San Basilio e avevano lasciato i piccoli fuori dall'edificio religioso a giocare. Quando i genitori sono tornati, i bambini erano spariti. Gli inquirenti cercano due uomini. Giallo su altri due bimbi che non si trovano. , Alexander e Sebastian,sonoalla. I genitori, romeni, lo hanno denunciato ai carabinieri e sono subito scattate le ricerche. Papà e mamma erano in chiesa nel quartiere die avevano lasciato i piccoli fuori dall'edificio religioso a giocare. Quando i genitori sono tornati, i bambini erano spariti. Gli inquirenti cercano due uomini. Giallo su altri due bimbi che non si trovano.

La procura cerca due uomini - La procura di Roma ha avviato una indagine: gli inquirenti sono in cerca di due uomini, fratelli romeni, che potrebbero essersi allontanati con i bambini. Uno di loro sarebbe il 30enne che è stato visto giocare con i piccoli fuori dalla chiesa. Si tratterebbe, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, di un muratore judoka di altezza media, con i capelli neri tagliati corti e gli occhi scuri di nome Costantin.



I testimoni: "Li abbiamo visti con quel tipo strano" - "Frequenta la chiesa, è una persona strana, ma non abbiamo mai pensato potesse essere pericoloso", hanno raccontato alcuni fedeli parlando di uno dei due giovani che sarebbero ricercati dagli investigatori. "Li ha presi e non ha detto niente a nessuno", dice Rita, romena che abita non lontano dalla chiesa ortodossa.



Ansia per altri due bambini che non si trovano - "Lui aveva pure in custodia altri due bambini romeni di una signora che abita a Frosinone e doveva riportarli domani mattina. Ma ora anche lei ha sporto denuncia", ha poi aggiunto la testimone. I due bimbi, secondo quanto riferito dal padre dei gemellini, questo pomeriggio erano nella zona antistante la chiesa e poco prima della scomparsa stavano giocando con i suoi figli. L'uomo ricercato, conoscente della famiglia, risulta irreperibile.



Il padre: "Sono spariti in pochi attimi" - "Eravamo al rinfresco durante una festicciola e abbiamo lasciato i bambini a giocare con dei loro coetanei. Dopo dieci minuti ci siamo affacciati per andare a prenderli, ma loro non c'erano più". A parlare è il padre dei gemelli scomparsi. "Chiediamo aiuto a chiunque possa avere informazioni utili per riuscire a rintracciare i nostri figli, per questo abbiamo autorizzato anche la diramazione delle foto, affinché vengano diffuse il più possibile".



"Stavano giocando con altri bimbi" - "Fuori a giocare - ha proseguito il padre - c'erano una decina di bambini in tutto e ci siamo accorti che mancavano solo i nostri due figli. Non vogliamo ancora credere all'ipotesi di un rapimento. Non è possibile, non abbiamo nemici". I genitori dei due gemelli, il padre muratore a Zagarolo e la madre casalinga, hanno altri cinque figli. Si tratta di ragazzi più grandi e tutti di oltre 15 anni, che non vivono più con i genitori.



"Costantin è un amico, non gli farà del male" - "Siamo qui con mia moglie dai carabinieri di San Basilio e aspettiamo di avere notizie. Costantin è un amico e se sono con lui non gli farà del male. Speriamo che li abbia portati al mare, a Ladispoli, con gli altri due bambini", ha aggiunto ancora il padre dei gemellini.



Caccia all'uomo a San Basilio - Nella zona è partita una vera e propria caccia all'uomo. Anche i cittadini si sono mobilitati nella ricerca dei bimbi e della persona che potrebbe averli portati con sé. Il tam-tam della scomparsa si è diffuso tra gli autisti dei bus, che diffondono dati dei bambini. Alle indagini partecipano anche i carabinieri del Ros, il reparto anti crimini violenti dell'Arma, e per le ricerche sono stati mobilitati alcuni elicotteri delle forze dell'ordine.



Ricerche anche a Zagarolo - I militari hanno mandato alcune auto anche a Zagarolo, dove la famiglia abita, sperando che i due piccoli possano aver raggiunto in qualche modo la loro casa. I due bambini hanno i capelli corti e biondi e sono vestiti con pantaloncini corti. Uno dei due ha una camicia bianca, l'altro rossa.