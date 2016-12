Meteo, nubi e temporali su tutto il Nord

foto Meteo.it Correlati Meteo, nubi e temporali al Nord

09:40 - Oggi lento peggioramento del tempo al Nord per l'arrivo della perturbazione numero 3 di agosto la quale già nel pomeriggio porterà temporali sulla fascia alpina, in estensione fra sera e notte a tutto il resto del Nord e Toscana. Domani la perturbazione scivolerà verso Sud accompagnata da rovesci e temporali che nel corso del giorno bagneranno coste dell'alto Adriatico, Emilia Romagna, gran parte del Centro e zone interne del Sud.

I venti freschi provenienti dai Balcani faranno calare sensibilmente le temperature al Centronord. Il passaggio della perturbazione ci lascerà in eredità un vortice di bassa pressione che, posizionato fra Basso Tirreno e Ionio, mercoledì favorirà ancora la formazione di diversi temporali sulle regioni meridionali. Nell'ultima parte della settimana invece il graduale rialzo della pressione garantirà una situazione più stabile.



PREVISIONE PER OGGI (LUNEDI’ 19 AGOSTO)

Oggi al mattino cielo nuvoloso sulle Alpi, con i primi piovaschi sui rilievi del Piemonte; bello nel resto d’Italia, con qualche nuvola a tratti solo sulla Liguria. Nel pomeriggio nuvole e temporali sparsi su Alpi e Piemonte, mentre sul resto del Nord si alterneranno sole e nuvole; in generale bello altrove a parte isolati e brevi temporali sull'Appennino Meridionale e sui monti delle Isole. In serata rovesci e temporali sparsi su basso Piemonte, Liguria, Lombardia e Triveneto, in estensione nella notte anche a Emilia Romagna e Toscana. Temperature massime in leggero calo al Nord, in aumento invece al Sud, e comunque ancora in generale comprese fra 27 e 33 gradi. Venti deboli dai quadranti occidentali.



PREVISIONE PER DOMANI (MARTEDI’ 20 AGOSTO)

Domani la perturbazione n. 3 di agosto scivolerà verso Sud portando al mattino temporali sulle coste dell’alto Adriatico, in Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche. Nel pomeriggio i temporali interesseranno il resto del Centro, specialmente sul medio Adriatico, e le zone interne del Sud. Il tempo migliorerà al Nord, in modo particolare sul Nordovest. Con i temporali avremo un calo termico più sensibile al Nordest e al Centro (4-7 gradi). Quella di martedì sarà una giornata ventosa in Liguria, sull'alto Adriatico (per venti di Bora) e in Sardegna (per venti di Maestrale).



LA TENDENZA PER IL RESTO DELLA SETTIMANA

Mercoledì 21 agosto tempo buono in gran parte del Centronord; ancora rischio di temporali sul basso Lazio, al Sud e nelle Isole, soprattutto nelle zone interne. Le temperature saranno in calo al Sud e in rialzo al Nordest e al Centro.



Tra giovedì 22 e venerdì 23 la circolazione di aria fredda instabile si allontanerà: nelle zone interessate mercoledì dal maltempo avremo così maggiore stabilità, con pochi temporali, più che altro limitati ai monti.



Per il prossimo weekend si prevede una situazione piuttosto tranquilla, con prevalenza di sole e temperature nella norma.