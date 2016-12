Papa: la violenza inconciliabile con la fede

foto Ansa Correlati Il Cairo, battaglia in moschea 13:58 - "Il Vangelo non autorizza affatto l'uso della forza per diffondere la fede". Lo ha detto papa Francesco all'Angelus, ricordando "che la vera forza del cristiano è la forza della verità e dell'amore, che comporta rinunciare ad ogni violenza. Fede e violenza sono incompatibili". Non è mancato, poi, un riferimento all'Egitto. "Continuiamo a pregare - ha chiesto il Pontefice - per la pace". - "Ilnon autorizza affatto l'uso della forza per diffondere la fede". Lo ha detto papaall'Angelus, ricordando "che la vera forza del cristiano è la forza della verità e dell'amore, che comporta rinunciare ad ogni violenza. Fede e violenza sono incompatibili". Non è mancato, poi, un riferimento all'Egitto. "Continuiamo a pregare - ha chiesto il Pontefice - per la

Papa Francesco ha letto il brano del Vangelo in cui Gesù dice ai discepoli: "Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione". "Che cosa significa questo - ha chiesto il Papa introducendo la sua spiegazione -. Significa che la fede non è ornamentale", "la fede comporta scegliere Dio come criterio-base della vita, e Dio non è vuoto, non è neutro". Per questo, ha proseguito "Gesù dice: sono venuto a portare divisione, non che Gesù voglia dividere gli uomini tra loro, al contrario. Gesù è la pace, è la riconciliazione", ma rinunciare al male e scegliere il bene "divide, lo sappiamo, divide anche i legami più stretti".



"Questa parola del Vangelo - ha quindi sottolineato il Papa lanciando il suo monito contro la violenza in nome della fede - non autorizza affatto l'uso della forza".