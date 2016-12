Esodo, traffico intenso su tutte le strade

foto Ansa Correlati Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 11:40 - Traffico intenso su tutta la rete autostradale per le partenze e i rientri del post-Ferragosto. Lo riferisce l'Anas. Dal pomeriggio, invece, si attendono i rientri nelle grandi aree metropolitane e, quindi, probabili code tra le ore 17 e le ore 21 sulle direttrici stradali e autostradali verso le città. Anche oggi è in vigore il blocco dei mezzi pesanti, al di fuori dei centri abitati, fino alle ore 24. intenso su tutta la reteper le partenze e i rientri del post-Ferragosto. Lo riferisce l'Anas. Dal pomeriggio, invece, si attendono i rientri nelle grandi aree metropolitane e, quindi, probabili code tra le ore 17 e le ore 21 sulle direttrici stradali e autostradali verso le città. Anche oggi è in vigore il blocco dei mezzi pesanti, al di fuori dei centri abitati, fino alle ore 24.

Il traffico si presenta intenso in particolare, in Emilia Romagna e nelle Marche, sulla statale 16 Adriatica tra Rimini e San Benedetto del Tronto; sulla strada statale 7 Appia in Puglia verso il litorale e sulla costiera Amalfitana, sulla strada statale 163, in Campania.



Trafficate anche le strade statali della Calabria e della Sicilia, in particolare, nell'area della provincia di Catania. Flusso regolare sul resto della rete stradale e autostradale dell'Anas al Nord e sulla nuova autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, in entrambe le direzioni. Non sono segnalate attese agli imbarchi per la Sicilia da Villa San Giovanni.