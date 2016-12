Roma, baby-gang rapina adolescente: 4 arresti

foto LaPresse Correlati Baby gang rapina una farmacia 15:10 - I carabinieri di Tivoli hanno arrestato quattro ragazzini tra i 14 e i 16 anni che facevano parte di una baby gang. Insieme ad altri quattro avevano accerchiato a una fermata dell'autobus un 14enne: mentre due lo tenevano fermo, altri due lo colpivano con pugni e schiaffi, tutto per derubarlo di un cellulare e di circa 60 euro. Gli uomini dell'Arma sono intervenuti grazie alla chiamata di un passante. - I carabinieri di Tivoli hanno arrestato quattro ragazzini tra i 14 e i 16 anni che facevano parte di una baby gang. Insieme ad altri quattro avevano accerchiato a una fermata dell'autobus un 14enne: mentre due lo tenevano fermo, altri due lo colpivano con pugni e schiaffi, tutto per derubarlo di un cellulare e di circa 60 euro. Gli uomini dell'Arma sono intervenuti grazie alla chiamata di un passante.

L'aggressione è stata alla fermata del bus di via Collatina, nei dintorni del centro commerciale Roma Est. Mentre gli otto teen-ager della gang si accanivano con calci e pugni contro il coetaneo, un passante ha chiamato il 112 e l'immediato intervento dei carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della compagnia di Tivoli ha permesso di fermare i bulli: tra loro, due avevano soltanto 13 anni e non sono quindi imputabili.



Altri quattro, due ragazzini italiani di 15 e 16 anni e due di origini romene entrambi 14enni, sono stati arrestati e sottoposti ai domiciliari, come disposto dal Tribunale dei minorenni di Roma. Altri due 15enni sono stati denunciati. A tutti sono stati contestati i reati di rapina aggravata in concorso e lesioni. La vittima, trasportata all'ospedale "San Giovanni Evangelista" di Tivoli, ha lesioni giudicate guaribili in dieci giorni.