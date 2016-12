Termini, turista picchiato a morte da 24enne

foto LaPresse Correlati Ferisce madre a picconate:fermato

Milano, aggrediscei passanti con piccone 10:09 - Un 24enne italiano con problemi psichiatrici è stato arrestato a Roma dopo aver ucciso a calci e pugni un turista di 70 anni. La vittima, di origine marocchina, era in attesa alle biglietterie della stazione Termini. Il giovane si era allontanato dal luogo di residenza, in Campania, dove era seguito da assistenti medici. Era già noto alle forze dell'ordine. - Un 24enne italiano conè stato arrestato adopo aver ucciso a calci e pugni undi 70 anni. La vittima, di origine marocchina, era in attesa alle biglietterie della stazione. Il giovane si era allontanato dal luogo di residenza, in Campania, dove era seguito da assistenti medici. Era già noto alle forze dell'ordine.

Si è avventato senza motivo sul turista che era in fila alle biglietterie di piazza dei Cinquecento. In pochi secondi gli ha sferrato calci e pugni fino a farlo crollare al suolo, nel sangue. Anche sul pavimento ha continuato a picchiarlo tra lo sguardo impietrito di chi si è trovato ad assistere a minuti di ordinaria follia nel centro della Capitale. Solo l'intervento della polizia ferroviaria è riuscito a mettere fine alla furia del 24enne italiano, pregiudicato con un passato fatto di violenza sessuale di gruppo, sequestro di persona, lesioni e danneggiamento.



L'uomo ha cercato di fuggire ma è stato poi bloccato dagli agenti che lo hanno arrestato per tentato omicidio. Accusa che si è poi aggravata quando il turista è deceduto in seguito alle gravi ferite alla testa. I carabinieri di Avellino avevano diramato una notifica di scomparsa del giovane, che probabilmente era già in viaggio verso Roma, pronto a mettere in atto il folle gesto. Il vicesindaco di Roma, Luigi Nieri, ha espresso il cordoglio da parte dell'amministrazione comunale ai familiari della vittima per "il gravissimo e drammatico episodio". "Siamo profondamente scossi e addolorati - scrive -. In queste ore continueremo a seguire la vicenda per avere ulteriori chiarimenti su quanto accaduto. Voglio esprimere la mia vicinanza ai familiari della vittima e il cordoglio dell'amministrazione comunale".