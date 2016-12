Trenitalia, biglietteria tornata operativa

foto Ansa

16:44

- Alle 12.40 è stato risolto del tutto il guasto che ha interessato il Centro Elaborazioni Dati (CED) degli outsourcer Almaviva e Telecom. Dalle ore 10.30 circa la vendita e prenotazione dei biglietti Trenitalia è avvenuta a "singhiozzo" per blocchi temporanei che hanno interessato biglietterie, emettitrici self service, sito internet, call center e i sistemi di informazione ai viaggiatori in alcune stazioni.