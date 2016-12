foto Ap/Lapresse

07:26

- Maxioperazione dei carabinieri dei Nas in 3.400 esercizi in tutto il Paese, tra bar, gelaterie, ristoranti e stabilimenti balneari. Gli uomini dell'Arma hanno sequestrato 540 tonnellate di alimentari deteriorati, rilevando irregolarità nel 30% delle strutture controllate. Nel corso dell'operazione "Ferie in sicurezza" sono state accertate 1.700 violazioni alle normative nazionali e comunitarie, segnalando oltre 1.100 persone alle autorità.