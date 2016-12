Forzano un posto di blocco e fuggono: 7 feriti

foto LaPresse 13:38 - Sette persone sono rimaste ferite dopo un rocambolesco inseguimento a Roma. Ad essere coinvolti, oltre a tre malviventi, una famiglia in auto e il conducente di un furgone. L'auto dei malviventi, tutti nomadi, fuggiva, inseguita dai carabinieri, dopo aver forzato un posto di blocco, quando ha travolto un furgone e un'auto. La macchina dei nomadi è poi finita contro un albero incendiandosi. Sul posto è intervenuto il 118 di Roma. - Sette persone sono rimaste ferite dopo un rocambolesco inseguimento a Roma. Ad essere coinvolti, oltre a tre malviventi, una famiglia in auto e il conducente di un furgone. L'auto dei malviventi, tutti nomadi, fuggiva, inseguita dai carabinieri, dopo aver forzato un posto di blocco, quando ha travolto un furgone e un'auto. La macchina dei nomadi è poi finita contro un albero incendiandosi. Sul posto è intervenuto il 118 di Roma.

I paramedici hanno gestito i soccorsi trasportando i feriti in diversi ospedali della Capitale con cinque ambulanze e un elicottero. Sono anche intervenuti per spegnere le fiamme dell'auto incendiata.



Il ferito più grave è stato portato dal 118 in eliambulanza al Gemelli, gli altri due malviventi in codice rosso al San Filippo Neri e all'Aurelia Hospital. I tre componenti della famiglia sull'auto travolta dai malviventi, che si trovava in codice giallo sono stati trasportati al San Camillo, mentre il conducente del furgone all'Aurelia Hospital.