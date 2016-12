foto Ansa

14:19

- Un ragazzo di 17 anni è stato ricoverato dopo essere stato accoltellato nella notte in strada a Roma. Il giovane ha riferito di essere stato aggredito da tre stranieri, probabilmente bengalesi. La vittima è stata trasportata in codice rosso dal 118 di Roma all'ospedale San Camillo per le ferite al fianco, a una gamba e a un braccio. L'episodio è accaduto intorno all'una nel quartiere San Paolo.