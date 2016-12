Meteo, caldo "mite" a Ferragosto su tutta l'Italia

foto Meteo.it Correlati Meteo, caldo più sopportabile su tutta l'Italia

Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 10:24 - Al mattino cielo nuvoloso in gran parte del Centronord, con qualche acquazzone o temporale in Alto Adige, Friuli, Toscana e Lazio; prevalenza di cielo sereno nelle regioni meridionali. Nel pomeriggio schiarite nel Nordovest e all'estremo Sud, nuvolosità sparsa ma irregolare nel resto d’Italia con rovesci e temporali su Alpi, Emilia, regioni centrali, Campania, Basilicata, nord Puglia e settori tirrenici di Calabria meridionale e Sicilia. - Al mattino cielo nuvoloso in gran parte del Centronord, con qualche acquazzone o temporale in Alto Adige, Friuli, Toscana e Lazio; prevalenza di cielo sereno nelle regioni meridionali. Nel pomeriggio schiarite nel Nordovest e all'estremo Sud, nuvolosità sparsa ma irregolare nel resto d’Italia con rovesci e temporali su Alpi, Emilia, regioni centrali, Campania, Basilicata, nord Puglia e settori tirrenici di Calabria meridionale e Sicilia.

In serata verrà coinvolto dal maltempo anche il resto del Sud. Temperature massime in rialzo al Nordovest, in diminuzione invece al Nordest, Centro, Sardegna e gran parte del Sud: ancora caldo intenso solo nelle estreme regioni meridionali. Di seguito qualche valore previsto per oggi: 26 gradi per Campobasso, 27 gradi per Aosta, 28 gradi per Cuneo, 29 gradi per Imperia, Torino, 30 gradi per Bergamo, Genova, Milano, Piacenza, Rimini, Ancona, L’Aquila, Pescara, Pisa, Napoli, Palermo, Cagliari, Olbia, Sassari, 31 gradi per Brescia, Bologna, Trento, Venezia, Perugia, Viterbo, Potenza, 32 gradi per Bolzano, Treviso, Verona, Udine, Firenze, Roma, Rieti, 33 gradi per Bari, Lamezia, Messina, 34 gradi per Brindisi, Reggio Calabria, 35 gradi per Catanzaro, 36 gradi per Crotone, Lecce, 37 gradi per Taranto e Catania. Venti di maestrale in moderato rinforzo al Centrosud.



CALDO PIU’ SOPPORTABILE SU TUTTA L’ITALIA Sabato tempo ancora instabile con frequenti precipitazioni, anche sotto forma di rovesci o temporali, su Marche, Abruzzo, Molise, basso Lazio, regioni meridionali e Sicilia settentrionale, al mattino anche in Romagna. Tempo splendido con cieli sereni e limpidi al Nordovest e ancora qualche episodio di Föhn; bel tempo anche su alta Toscana e Sardegna; dal pomeriggio schiarite anche al Nordest. A fine giornata migliora ovunque. Temperature: in ulteriore diminuzione sul Medio Adriatico, al Sud e in Sicilia; punte non oltre 31-33 gradi ma senza afa. Giornata molto ventosa per venti settentrionali sull’alto Adriatico e in tutto il Centrosud. Domenica tempo bello e caldo sopportabile in tutta Italia. Lungo le coste, al Sud e in Sicilia affluiranno venti settentrionali, a tratti anche moderati, che elimineranno il fastidio dell’afa e, localmente, renderanno il mare mosso.



TENDENZA INIZIO SETTIMANA All’inizio della prossima settimana l’Anticiclone delle Azzorre proteggerà gran parte dell’Italia, in particolare il Centrosud. Il Nord verrà di tanto in tanto lambito dalla coda di alcuni sistemi nuvolosi in transito a nord delle Alpi. Uno di questi coinvolgerà più direttamente il Nord tra la fine di lunedì e martedì. Lunedì quindi aumenterà l’instabilità su Alpi e Prealpi con la possibilità di temporali tra pomeriggio e sera; i temporali tra la notte di lunedì e martedì potrebbero coinvolgere il Nordest.



A FERRAGOSTO L’ESTATE MOSTRA IL SUO VOLTO MIGLIORE Nei giorni di ferragosto nel complesso il tempo sarà buono, sempre grazie alla presenza dell’Anticiclone delle Azzorre e avremo un caldo sopportabile. Non mancherà qualche passaggio nuvoloso più probabile al Nord e l’instabilità pomeridiana sarà confinata alle regioni montuose.