foto Ansa

11:04

- E' stata ritrovata frantumata in mille pezzi, al Parco delle Valli a Roma, la targa in memoria di Valerio Verbano. Sconosciuti hanno prima distrutto due panchine e poi hanno divelto l'insegna in ricordo del giovane militante di sinistra ucciso in casa il 22 febbraio 1980. "Vandalizzare la targa è una grave offesa alla memoria di questa città. La mia speranza è che certi gesti non si ripetano in futuro", ha dichiarato il sindaco Ignazio Marino.