Meteo, ancora avvolti dalla bolla sahariana

La situazione in Europa 10:15 - Fino a mercoledì ancora tanto sole e caldo intenso in tutta Italia per la presenza dell’Anticiclone Nord-Africano. Giovedì invece la perturbazione numero 1 di agosto porterà temporali, a tratti anche violenti, al Nordovest, dove anche le temperature subiranno un sensibile calo, mentre al Centrosud resisteranno il sole e il caldo intenso. - Fino a mercoledì ancora tantointenso in tuttaper la presenza dell’Anticiclone Nord-. Giovedì invece la perturbazione numero 1 di agosto porterà temporali, a tratti anche violenti, al Nordovest, dove anche le temperature subiranno un sensibile calo, mentre al Centrosud resisteranno il sole e il caldo intenso.

Poi tra venerdì e sabato le correnti relativamente fresche che seguono la perturbazione faranno calare le temperature (tra l’altro spazzando via l'afa) anche nel resto d'Italia, senza tuttavia portare a un vero e proprio guasto del tempo.



Quindi martedì al mattino bel tempo in tutta Italia. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento sulle Alpi, dove qua e là si formerà anche qualche breve temporale; isolati brevi temporali anche su alta pianura piemontese e rilievi del Centro, sempre bello e soleggiato nel resto del Paese. Temperature massime stazionarie o in ulteriore leggero aumento, quasi ovunque comprese fra 32 e 38 gradi con qualche punta fino a 40-41 gradi; temperature percepite anche più alte a causa dell'afa. Venti deboli.



Mercoledì un po' di nuvole e qualche temporale pomeridiano sulle alpine, giornata tutta bella e soleggiata invece nel resto d'Italia. Temperature senza grandi variazioni: insisterà il caldo afoso intenso. Venti di debole intensità.



GIOVEDI' TEMPORALI FORTI AL NORDOVEST. PICCO DEL CALDO AL NORDEST E AL CENTROSUD

Giovedì le zone più interessate dai temporali saranno la Valle d'Aosta, il Piemonte e la Lombardia. Durante la giornata le temperature rimarranno comunque molto elevate al Nordest e al Centrosud, dove si raggiungerà l'apice del caldo. I fenomeni potranno anche essere violenti, in particolare su alto Piemonte e alta Lombardia. Caleranno di qualche grado anche le temperature e verrà così rimescolata l'aria: sarà la fine della bolla sahariana. L'instabilità si estenderà anche al Centrosud fra venerdì e sabato. Le temperature rimarranno comunque al di sopra dei 30 gradi in molte località. Sulle Isole maggiori, tra venerdì e sabato, il calo delle temperature sarà favorito dai venti di Maestrale.