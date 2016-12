Fori Imperali pedonali, festa rovinata dai manifestanti: sotto accusa finisce Alemanno

foto LaPresse Correlati Roma,Corteo anti discarica ai Fori Imperiali

Raggiante ai microfoni di Tgcom24 il sindaco di Roma Ignazio Marino che ha deciso di pedonalizzare i Fori Imperiali per evitare di trasformare il Colosseo in una "gigantesca rotatoria". Ma la festa è stata rovinata dai manifestanti che si sono presentati per protestare contro la discarica prevista al Divino Amore. E sotto accusa finisce l'ex sindaco Gianni Alemanno. "E' lui a fomentare la folla", dice il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti.

Zingaretti: "Alemanno sabotatore" - "Non mi sorprende Alemanno che fa il sabotatore. Non ha mai amato, nè pensato a Roma, ma solo a se stesso. La città l'ha usata e continua oggi con questa aggressione contro la voglia dei romani di riappropriarsi della propria città. Una vicenda penosa". Lo afferma, in una nota, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.



Marino: "Siamo 100-150mila alla festa" - "Una folla di 100-150 mila persone, così come mi hanno detto gli organizzatori, hanno voluto condividere questa serata con noi". Lo ha detto il sindaco di Roma Ignazio Marino parlando della 'Notte dei Fori'.



Marino: "Alemanno è segno di cultura fascista" - "Io non farò polemica politica ma apprendere che rappresentanti che provengono da una storia culturale che risale al fascismo come Alemanno o il senatore Augello, che hanno avuto percorsi di vita che si sono ispirati alla dittatura, oggi si comportano con uno stile che dimostra la loro diversità culturale". Lo ha detto il sindaco di Roma Ignazio Marino commentando il fatto che "piccoli gruppi di poche persone", hanno manifestato contro le autorità. "Credo sia positivo ed emblematico perché marca la differenza tra chi ama Roma e chi usa il verbo potere nel senso di 'poter fare' e chi usa la parola 'potere' come sostantivo", ha concluso.



Boldrini rinuncia al discorso inaugurale - Dopo aver fatto una passeggiata in via dei Fori Imperiali con il sindaco Ignazio Marino, il presidente della Camera Laura Boldrini è' andata via, senza fare il previsto intervento per l'inaugurazione. "Mi dispiace, ma vai avanti così" ha detto rivolta a Marino prima di allontanarsi.



Ferita la vicecomandante dei vigili - Durante i momenti di concitazione su via dei Fori Imperiali il comandante facente funzione dei vigili urbani di Roma Donatella Scafati è rimasta ferita alla testa da uno stendardo agitato da un manifestante. L'urto le avrebbe procurato un'ecchimosi con tumefazione. Scafati non si è recata in pronto soccorso ed è ora a casa dove ha ricevuto una chiamata da parte del sindaco di Roma Marino.



Marino incontra manifestanti rifiuti lunedì - Il sindaco di Roma Ignazio Marino ha incontrato alcuni dei manifestanti che hanno protestato contro l'ipotesi della discarica al Divino Amore. Il primo cittadino ha assicurato loro che li incontrerà lunedì mattina alle 11 in Campidoglio.