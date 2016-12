foto Ansa

21:42

- Dopo aver attraversato piazza Venezia, i manifestanti che stanno protestando a Roma contro la discarica al Divino Amore, hanno raggiunto l'imbocco dei Fori Imperiali, in piazza Santa Maria di Loreto. "Le nostre notti in bianco per la discarica hanno rovinato la Notte Bianca di Marino", ha detto Stefano Ambrosini, presidente del comitato organizzatore della protesta. Il luogo è presidiato dalle forze dell'ordine.