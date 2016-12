Partita pedonalizzazione dei Fori Imperiali

foto Ansa Correlati Fori Imperiali diventano pedonali 08:27 - E' scattata all'alba la pedonalizzazione dei Fori Imperiali: divieto di transito per auto e moto private nel tratto che va da Largo Corrado Ricci al Colosseo. Autorizzati solo bus, taxi, ncc e veicoli d'emergenza. Partita anche la nuova viabilità nella zona attorno all'Anfiteatro Flavio presidiata da decine e decine di vigili. "Tutto regolare finora - commenta un agente della Municipale - la chiusura al traffico è partita puntale". - E' scattata all'alba la pedonalizzazione dei Fori Imperiali: divieto di transito per auto e moto private nel tratto che va da Largo Corrado Ricci al Colosseo. Autorizzati solo bus, taxi, ncc e veicoli d'emergenza. Partita anche la nuova viabilità nella zona attorno all'Anfiteatro Flavio presidiata da decine e decine di vigili. "Tutto regolare finora - commenta un agente della Municipale - la chiusura al traffico è partita puntale".

Dalle 19 invece via dei Fori Imperiali sarà chiusa completamente al traffico e pedonalizzata per la 'Notte dei Fori', evento in cui simbolicamente e con un taglio del nastro il sindaco di Roma Ignazio Marino inaugurerà la 'liberazione' del Colosseo dalla morsa delle auto. Via dei Fori riaprirà al traffico alle 19 di domani, nel tratto tra largo Corrado Ricci e l'Anfiteatro Flavio solo per il trasporto pubblico, taxi e veicoli d'emergenza.