foto Ansa

00:35

- Ancora blocchi stradali sulla via Ardeatina a Roma, da parte dei manifestanti dei comitati cittadini contro la nuova discarica di Roma, che dovrebbe essere ospitata a qualche chilometro dal santuario del Divino amore. La protesta è al suo terzo giorno consecutivo. Più di cento persone hanno bloccato per oltre un'ora la circolazione sulla strada al km 15 di via Ardeatina, in corrispondenza della discarica di rifiuti speciali.