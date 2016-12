foto Ansa

- Il sindaco di Roma, Ignazio Marino, ha "il sogno di arrivare alla pedonalizzazione totale dei Fori Imperiali nel percorso di questa consiliatura". Per il primo cittadino, però, è evidente che per farlo "serve offrire ai romani un'alternativa di trasporto pubblico". Quindi il completamento della metro C fino a piazza Venezia "è uno degli aspetti che deve essere considerato in maniera strettamente collegata alla pedonalizzazione totale".