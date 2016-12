foto LaPresse

10:59

- Il cadavere di un transessuale brasiliano è stato trovato all'interno della stazione Termini a Roma. Il corpo, scoperto da alcuni operai all'inizio dei lavori, si trovava in un cantiere al binario 10 e presentava alcune ecchimosi sul volto. Sulla vicenda indaga la Polfer. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi sulle cause della morte, compresa quella di un omicidio.