foto Ansa

00:56

- Tre morti in poche ore nel Frusinate in una drammatica domenica di fine luglio. Un uomo è deceduto ad Anagni in uno scontro frontale. Ferito in modo lieve un cittadino indiano che era alla guida dell'altra macchina. A Villa Santa Lucia,invece, marito e moglie sono morti in un incidente tra due auto avvenuto sulla Casilina, a un centinaio di metri dalla loro abitazione.