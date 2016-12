foto Ansa

12:21

- Il cadavere di un 60enne, con le mani legate dietro la schiena, è stato trovato all'interno di un appartamento a Roma, in via Portuense. La polizia non esclude che l'episodio possa essere maturato in ambienti gay: l'omicidio potrebbe essere avvenuto durante una rapina dopo aver consumato un rapporto sessuale, ma non si esclude che si sia trattato di un gioco erotico finito male.