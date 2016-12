Mafia, maxi operazione a Roma: 51 arresti

foto Ansa 07:32 - Maxi operazione della polizia di Roma nei confronti di un'associazione di stampo mafioso che da anni aveva il controllo delle attività illecite sul litorale della Capitale. Le persone arrestate sono 51. L'operazione antimafia è considerata una delle più vaste condotte dalla polizia a Roma: il blitz ha visto impegnati circa 500 agenti. In campo anche i reparti speciali, un elicottero, le unità cinofile e le pattuglie della polizia marittima. della polizia dinei confronti di un'che da anni aveva ildella Capitale.. L'operazione antimafia è considerata una delle più vaste condotte dalla polizia a Roma:. In campo anche i reparti speciali, un elicottero, le unità cinofile e le pattuglie della polizia marittima.

Nella maxi-operazione della polizia nella Capitale sono stati individuati esponenti considerati dagli investigatori "i sancta sanctorum" del crimine romano e siciliano". Colpiti i clan Fasciani, Triassi e D'Agati, che da anni si sono spartiti il malaffare soprattutto sul litorale.



La "pax mafiosa" fra Fasciani e Triassi nella gestione del litorale romano - Per quasi un ventennio due gruppi criminali, appartenenti ai clan Fasciani e Triassi, hanno intrattenuto affari a Roma e si sono spartiti il territorio in una sorta di "pax mafiosa", in base alle quale tutti potevano tranquillamente gestire i loro illeciti traffici.



L'operazione romana ha sgominato i veritici dei due clan: per i Fasciani in manette sono finiti il capo indiscusso Carmine e i fratelli Giuseppe e Terenzio Nazzareno. Tra i Triassi sono stati arrestati Vito e Vincenzo, appartenenti alla nota famiglia mafiosa dei Cuntrera-Caruana, che da anni si erano trasferiti ad Ostia mantenendo un legame inscindibile con Cosa Nostra siciliana. Della cupola mafiosa faceva parte anche un altro appartenente a Cosa Nostra, da anni stanziatosi ad Ostia, considerato il terzo anello del gruppo di comando dell'organizzazione.



Dall'affiliazione alla pianificazioni dei delitti, alla spartizione del territorio - La lunga indagine condotta dalla Squadra Mobile di Roma ha consentito di fornire elementi alla Procura della Repubblica, per contestare ed individuare l'esistenza dell'associazione di stampo mafioso nella Capitale.



Il lavoro svolto dagli agenti ha permesso di seguire tutti i passaggi criminali dei vari affari delle organizzazioni: dall'ingresso di un nuovo appartenente agli accordi tra i capi per la spartizione del territorio, alle riunioni per dirimere le controversie sorte nella gestione del territorio. Ma anche la pianificazione di omicidi o tentati omicidi necessari per garantire e ripristinare la supremazia su qualsiasi attività.