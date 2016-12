Allerta caldo, da oggi attivo numero verde

foto Ansa Correlati Meteo, ecco il caldo africano: massima allerta

- Per far fronte all'ondata di caldo sulla Penisola, il ministero della Salute attiva da venerdì il numero verde 1500. Il servizio, come negli scorsi anni, operativo tutti i giorni dalle 8 alle 18, informerà i cittadini sulle previsioni del tempo giornaliere e allarmi meteo (attivi in 27 città); darà consigli su come difendersi dal caldo e indicazioni sui servizi e numeri verdi estivi di Regioni e Comuni, in particolare per anziani ed ammalati.