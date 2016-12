Meteo, ecco il caldo africano: massima allerta

foto Meteo.it Correlati Ecco l'estate rovente

Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 14:08 - Da oggi l’Italia sarà stretta nella morsa di una forte ondata di caldo, per l'afflusso di aria sahariana sulla Penisola. Con l’anticiclone nord-africano avremo almeno fino a fine mese tempo stabile e soleggiato ovunque. Le temperature e i tassi di umidità saliranno giorno dopo giorno. Il picco dell'afa tra domenica e l'inizio della prossima settimana con temperature oltre i 35°C e punte poco sopra i 40 °C. Massima allerta del ministero della Salute. - Da oggi l’Italia sarà stretta nella morsa di una forte ondata di caldo, per l'afflusso di aria sahariana sulla Penisola. Con l’anticiclone nord-africano avremo almeno fino a fine mese tempo stabile e soleggiato ovunque. Le temperature e i tassi di umidità saliranno giorno dopo giorno. Il picco dell'afa tra domenica e l'inizio della prossima settimana con temperature oltre i 35°C e punte poco sopra i 40 °C. Massima allerta del ministero della Salute.

Anche le temperature percepite a causa dell’umidità potranno superare la soglia dei 40°C in diverse zone. Si tratta di un’ondata di caldo che per le dimensioni della massa d’aria sahariana ricorda quella del 2003, anche se, in quell’anno, le temperature rimasero al di sopra delle medie più a lungo.



Oggi - Giornata di sole quasi ovunque, con pochi annuvolamenti in mattinata in Liguria e nel pomeriggio solo sui rilievi alpini e appenninici, ma rispetto ai giorni scorsi il rischio di temporali è molto basso anche nelle zone montuose. Le temperature sono il lieve aumento, con punte di 33-35 gradi, con clima un po’ più afoso. Venti di debole intensità, con qualche rinforzo di Libeccio sul Mar Ligure e di Maestrale nel Canale d’Otranto.



L'allerta del ministero della Salute - Il ministero della Salute ha diffuso il massimo livello di allerta (allarme rosso) per l’ondata di caldo in arrivo. Le città più a rischio saranno Bolzano, Firenze, Roma, Trieste, Genova, Verona e Palermo. Per il numero di città coinvolte, è finora l'allarme più esteso registrato in questo mese di luglio. Nei sette centri urbani da bollino rosso, il livello di caldo potrà essere tale da costituire un pericolo per tutta la popolazione. Altri sette centri urbani, sempre venerdì, hanno invece il bollino arancione (pericolo per le persone più fragili): sono Bologna, Brescia, Latina, Pescara, Rieti, Torino, Venezia.



Lingua di fuoco in arrivo dall'Algeria. Anticiclone nord-africano di oltre 3.000 km - Il nucleo dell’ondata di caldo alle porte arriverà dal rovente entroterra desertico tra il Marocco e l’Algeria si stanno registrando temperature che sfiorano i 48-50°C. L’anticiclone Nord Africano, in questo suo rigonfiamento, si estenderà per oltre 3.000 km fino ad arrivare nel nord Europa, dove in particolare in Germania, Austria, Svizzera e settore alpino potremmo arrivare a valori termici eccezionali nella giornata di domenica, con 36°C previsti a Monaco di Baviera.



Domenica la giornata più calda. L'80% del territorio sopra i 34°C. 42° C percepiti a Bologna e Roma. A inizio settimana caldo in lievissima attenuazione solo al centronord - Domenica sarà in assoluto la giornata più calda e afosa, con valori di 38 gradi a Milano, 36 a Bergamo, 35 gradi a Roma, 37 a Taranto, 39 i gradi previsti a Firenze, 40 i gradi a Sassari. Più dell’80% del territorio nazionale vedrà temperature al di sopra dei 34°C. Anche le notti saranno molto calde e afose, con le minime che supereranno i 22 gradi in moltissime città, arrivando a picchi 25°C. Complice il tasso di umidità, che raggiunge il massimo nelle ore notturne, il caldo sarà insopportabile e non si potrà trovare sollievo dalla calura. Il disagio fisiologico sarà dunque molto elevato.



Il caldo sarà in lieve attenuazione a inizio settimana: al Nord si perderanno al massimo 3-4 gradi, al Centrosud temperature senza variazioni. Non si tratterà di una rinfrescata dunque, ma di un leggerissimo calo termico dovuto al cambio della massa d’aria. Il caldo quindi sarà ancora elevatissimo, ma un po’ meno opprimente.



Anche i mari "scottano" - In pochi giorni le acque dei nostri mari sono diventate più calde e hanno raggiunto temperatura anche di 3-4 gradi sopra la media.