Roma, donna gambizzata nel suo negozio

Una donna, Cinzia Pugliese, è stata gambizzata a Roma. La vittima, di 59 anni, è titolare di un istituto di bellezza ed è stata ferita ad una gamba all'interno del proprio negozio. L'episodio è accaduto intorno alle 20.30 in piazzale Antonio Tosti, nel quartiere Ardeatino, nella zona sud di Roma.

L'aggressore ha agito con il volto coperto - Ad aprire il fuoco è stata una persona con il volto travisato dal casco, che è scesa da uno scooter e ha esploso il colpo di pistola contro la donna. Lo hanno raccontato alcuni testimoni che si trovavano nei pressi dell'istituto di bellezza. La donna è stata trasportata in ospedale e non è in pericolo di vita.