Corruzione in atti giudiziari: sette arresti

foto LaPresse 09:31 - Operazione dei carabinieri del Noe che hanno effettuato sette arresti con l'accusa di corruzione in atti giudiziari. In manette, fra gli altri, sono finiti il giudice del Tar del Lazio, Franco Angelo Maria De Bernardi, e l'ex presidente della Banca Popolare di Spoleto, Giovannino Antonini. Delle sette ordinanze di custodia cautelare tre sono in carcere e quattro ai domiciliari. - Operazione dei carabinieri del Noe che hanno effettuato sette arresti con l'accusa di corruzione in atti giudiziari. In manette, fra gli altri, sono finiti il giudice del Tar del Lazio, Franco Angelo Maria De Bernardi, e l'ex presidente della Banca Popolare di Spoleto, Giovannino Antonini. Delle sette ordinanze di custodia cautelare tre sono in carcere e quattro ai domiciliari.

Secondo le prime notizie filtrate sull'operazione, i carabinieri hanno arrestato anche l'avvocato Matilde De Paola e l'uomo d'affari Giorgio Cerruti. Nell'inchiesta risultano indagati anche due alti ufficiali della Marina Militare.



Il nome del giudice De Bernardi torna all'onore delle cronache dopo che già, nel maggio scorso, era stato coinvolto in un'altra vicenda giudiziaria. In quel caso si trattava di un'inchiesta della Procura di Palermo legata all'attività di riciclaggio e abusiva attività finanziaria.



In questo nuovo caso, secondo quanto scritto dal gip nell'ordinanza, De Bernardi avrebbe siglato un accordo con l'avvocato Matilde De Paola "in base al quale quest 'ultima si impegnava a corrispondere al giudice del Tar somme di denaro quale compenso per il compimento di una serie di atti contrari ai doveri d'ufficio consistenti di volta in volta, nell'accordarsi con parti processuali in ordine alla nomina della stessa De Paola quale difensore in procedimenti davanti al Tar del Lazio".