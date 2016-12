foto Twitter

- Il Comune di Roma ha attivato una task force per affrontare le situazioni più critiche dovute al maltempo che ha colpito la Capitale. L'ufficio stampa del Campidoglio ha fatto sapere che il sindaco Ignazio Marino "è stato costantemente in contatto con l'assessore alla Mobilità e con gli organismi preposti alla sicurezza pubblica e alla gestione della mobilità cittadina per monitorare danni e disagi". La situazione sta lentamente tornando alla normalità.