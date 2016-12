foto SportMediaset

12:48

- Per Papa Francesco, in procinto di partire per il Brasile per la la 28.ma Giornata mondiale della gioventù, "questa si può chiamare la settimana della gioventù". All'Angelus, parlando a braccio, il Pontefice ha chiesto una "preghiera" per il suo primo viaggio e ha affidato all'intercessione della Madonna, "questa nuova grande tappa del pellegrinaggio giovanile attraverso il mondo" a Rio de Janeiro.