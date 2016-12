foto Getty

20:50

- Un cittadino straniero, probabilmente romeno, è in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato a Roma nei pressi di un autolavaggio in via Casilina. L'uomo, che si è trascinato in un vicino bar chiedendo soccorsi, ha diverse ferite al torace e alla schiena ed è stato trasportato dal 118 al Policlinico di Tor Vergata. Sulla vicenda indaga la polizia.