foto LaPresse

10:56

- Incidente mortale sul lavoro a Roma. La vittima è un operaio romeno non ancora identificato, caduto da un impalcatura in via Pescara, nel quartiere di San Giovanni. L'uomo, che ha sbattuto la testa in terra, è morto poco dopo il trasporto in ospedale. L'operaio lavorava per una ditta di impianti elettrici e sistemi sicurezza. Sulla vicenda indagano i carabinieri.