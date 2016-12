foto Ansa

- Restano in carcere monsignor Nunzio Scarano, l'operatore finanziario Giovanni Carenzio e l'ex 007 Giovanni Maria Zito, arrestati il 28 giugno scorso nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma sul fallito tentativo di far rientrare in Italia 20 milioni di euro dalla Svizzera ritenuti riconducibili agli imprenditori Paolo, Cesare e Maurizio D'Amico. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame.