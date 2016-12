Fiumicino, tenta di sequestrare un bimbo: preso

foto Ansa Correlati Sequestro Usa, bimbo libero: morto il rapitore 13:01 - Un 30enne centrafricano, probabilmente squilibrato, ha tentato di rapire all'aeroporto romano di Fiumicino il bambino di due anni di una coppia di turisti americani in procinto di partire per Philadelphia. L'uomo è stato bloccato poco dopo al Terminal 5 dagli agenti della "Squadra laser" della polizia di frontiera: fermato, è ora piantonato all'ospedale "Grassi" di Ostia. - Un 30enne centrafricano, probabilmente squilibrato, ha tentato di rapire all'aeroporto romano di Fiumicino il bambino di due anni di una coppia di turisti americani in procinto di partire per Philadelphia. L'uomo è stato bloccato poco dopo al Terminal 5 dagli agenti della "Squadra laser" della polizia di frontiera: fermato, è ora piantonato all'ospedale "Grassi" di Ostia.

L'uomo si è avventato contro la coppia senza motivo e ha cercato di portare via il loro bambino, che era sul passeggino. Ma è stato fermato in pochi secondi dagli agenti in servizio.



Si è saputo che lo squilibrato circolava nell'area Partenze del Terminal 5, quello dedicato ai passeggeri dei voli "sensibili", cioè quelli diretti in Usa e Israele. E poteva facilmente essere scambiato per un viaggiatore qualsiasi: aveva borsone al seguito e dava l'impressione di essere semplicemente in attesa del suo aereo.



All'improvviso però, quando gli sono passati avanti i due americani con il figlioletto, che stavano tornando a casa dopo una vacanza trascorsa in Italia, l'uomo ha cercato di strappare il piccolo di due anni dal passeggino. Fortunatamente, il bambino era legato con le cinture di sicurezza e quindi l'uomo non è riuscito a portarselo via.



Ne è nata una colluttazione tra il padre del bimbo e lo squlibrato. Decisivo l'intervento, immediato, degli agenti della Polizia di frontiera, che hanno immobilizzato l'uomo.