foto Ansa

13:42

- Il femminicidio è "un tema che è uscito con forza alla ribalta adesso ma c'è sempre stato.". Così il ministro della Giustizia, Annamaria Cancellieri, che ha sottolineato come sia "un problema che va combattuto soprattutto sul piano culturale, dando alle donne la possibilità di reagire e di ribellarsi, di avere l'indipendenza per farlo. Le pene ci sono, si può anche vedere di intensificarle, ma non basta", ha concluso la Cancellieri.